MUNICIPALES - Petite ambiance électorale aux Aubépins

C'était jour de fête aux Aubépins ce samedi... mais aussi une forte présence de candidats ou de candidats potentiels aux prochaines municipales.

Préparez-vous ! Vous allez les croiser de plus en plus ! L'heure de la conquête ou de la reconquête des coeurs et surtout de vos bulletins de vote est lancée. info-chalon.com a aperçu au fil des heures de la fête, quelques personnalités chalonnaises qui ont d'ores et déjà annoncé leurs intentions d'aller aux élections municipales de mars prochain à l'image de Mourad Laouès et Sabine Blondeau pour le Collectif Bien Vivre à Chalon, Nathalie Leblanc et Yvan Maréchal pour le Collectif Atelier Citoyen#Chalon 2020 mais aussi Alain Rousselot-Pailley entouré du député Raphaël Gauvain pour le Collectif Ensemble Chalon. Aperçue également Isabelle Dechaume, conseillère départementale du canton et qui n'a pas encore fait savoir ses ambitions personnelles sur Chalon sur Saône, même si son nom circule régulièrement dans le microcosme chalonnais. Bien évidemment, Gilles Platret, maire actuel et probable candidat à sa propre succession était aussi en visite sur le fait, en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon.

Texte LG - Photos Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati