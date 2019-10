MUNICIPALES A CHALON - Bien Vivre à Chalon 2020 lance une plateforme numérique pour que les Chalonnaises et les Chalonnais s'impliquent pour une ville verte, solidaire et citoyenne.

Communiqué de presse

Réinventer la démocratie, mettre les citoyens au cœur des décisions est un axe fort du projet municipal de notre liste Bien Vivre à Chalon 2020.

Plus que des mots, la liste Bien Vivre à Chalon 2020 pose des actes concrets dès la campagne ! C'est en effet avec les habitants que nous allons construire une ville écologique, solidaire et citoyenne. Nous voulons associer toutes les réflexions, la créativité et les envies des habitants pour que la séquence électorale soit une séquence citoyenne.

Nous avons décidé de faire un pari politique en lançant un outil en ligne pour une collaboration citoyenne dès aujourd'hui et jusqu'au mois de décembre.

Véritable espace de dialogue citoyen, la plateforme collaborative est un outil numérique facile d'accès pour faire remonter les idées, les propositions, et construire ainsi un projet commun autour des valeurs qui nous rassemblent : l'écologie, la démocratie vivante et les solidarités.

Sur la plateforme, les habitants sont invités à apporter leurs contributions sur onze thèmes :

Mobilité/Accessibilité/Qualité de l’air Tranquillité publique Climat/Énergie/Biodiversité/Déchets/Urbanisme Agriculture/Alimentation/Bien-être animal/Eau/Démocratie vivante Action sociale/Santé Éducation/Petite Enfance Économie et insertion Culture et patrimoine Sports

La participation est très simple : cliquer sur les pavés thématiques et déposer les idées en ligne !

Pratique, facile, à tout moment, participeons à construire une ville où il fait bon vivre !

https://www.bienvivreachalon2020.fr/plateforme-collaborative/