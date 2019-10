C'est reparti pour les dégustations mensuelles à Givry Vins

Après avoir laissé leur place durant l'été aux « Jeudis Apéros », les dégustations mensuelles de vins de Givry ont redémarré ce samedi.

A l'initiative de l'antenne touristique de Givry, vignerons et producteurs locaux vont donc continuer à s'associer chaque dernier samedi du mois, pour offrir aux visiteurs le meilleur du terroir givrotin.

Samedi, c'est le Domaine familial Goubard, de Saint Désert, qui a proposé à la dégustation son Givry blanc et son 1er cru « La Grande Berge », que les personnes présentes ont pu accompagner de douceurs, concoctées par la Pâtisserie Chocolaterie Bry, bien connue à Givry.

De nouvelles dégustations seront organisées les samedi 26 octobre et 30 novembre. Et en décembre, deux rendez-vous seront proposés aux amateurs, à savoir les samedis 14 et 21 décembre.

Pour tout renseignement :

Bureau d'Information Touristique, 13, Place de la Poste à Givry

Ouvert d'octobre à décembre du vendredi au dimanche matin, de 10h à 13h et de 15h à 18h30.

Téléphone : 03 85 44 43 36

--

Hervé Delaney