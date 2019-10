Un abri devrait être installé vers le nouvel arrêt de bus givrotin.

Après avoir occupé plusieurs emplacements provisoires durant les travaux de rénovation du Centre-bourg, le nouvel arrêt de bus est installé définitivement rue de Chalon depuis juin,.



Il remplace ceux qui existaient précédemment vers le square Thenard et vers l'ancienne gare. Sur ces derniers, il était possible de s'abriter en cas d'intempéries, ce qui n'est plus le cas avec ce nouvel emplacement.



D'après la Mairie de Givry, où le dossier est suivi par Daniel Gauthey, Directeur Technique, « Il est bien prévu que cet arrêt soit équipé d'un abri. Ces travaux sont du ressort du Grand Chalon, qui n'est malheureusement pas en mesure aujourd'hui de donner une échéance pour leur réalisation».



Il reste juste à souhaiter que ce dossier se débloque au plus vite. Car c'est maintenant que les usagers (dont de nombreux lycéens) vont avoir besoin de se protéger des intempéries!

Hervé Delaney