Remise des prix de la douzième édition des Pinceaux d'or

Ce dimanche à 17 heures, le public s'est donné rendez-vous à la Halle ronde de Givry, pour assister à la remise des prix de la 12ème édition des Pinceaux d'or, organisée par Animation en Côte Chalonnaise (A2c)

Cette année, les 60 participants, en majorité des enfants de moins de 15 ans, se sont exprimés sur la Russie, au travers de dessins qu'ils ont réalisés samedi 28 septembre, dans la Halle ronde givrotine.

Et ce sont près de 120 personnes, de Givry, des communes alentours, mais aussi de contrées plus lointaines comme le Jura, le Royaume uni ou la Hollande, qui ont voté pour élire les plus belles réalisations, chose qui n'était bien sûr pas des plus faciles...

Dimanche en fin d'après-midi, la remise des prix, orchestrée par Anne Dufourd, a été présidée par Juliette Méténier-Dupont, Maire de Givry, assistée de Virginie Guillermin, Adjointe au maire en charge de la vie associative, et Dominique Courtois-Chapuis, Conseillère déléguée.

Était également présente Margarita Kustikova, artiste moscovite, qui est spécialement venue de Moscou pour soutenir A2c, dans l'organisation de la 5ème édition de Femmes regARTS, qui porte sur la Russie.

A noter que les lots qui ont été remis lors de cette soirée ont été fournis par Le Crédit agricole de Givry, l'UCAG, Acrogivry, la librairie Gibert de Chalon-sur-Saône, la librairie « Rendez-vous avec la nature » de Chagny et l'association du Don de sang

Mais bien plus qu'un simple concours de dessins, les Pinceaux d'or c'est surtout un climat avec des dizaines d'artistes en herbe affairés, un atelier de création en public, des gaufres, du café, et de la bonne humeur !



Voici donc le Palmarès de cette douzième édition :

Les petits, jusqu'à 5 ans avec 13 participants :

Les trois premiers : Erwan Frevent, Iris Seghetto, Ambre Rollet de Givry

Les moyens entre 6 et 11 ans avec 40 participants :

Les trois premiers : Melissa Mercey de Dracy-le-Fort, Félicie Anfray et Juliette Barday de Givry,

Les plus grands entre 12 et 15 ans avec 6 participants

Les trois premiers : Timotée Estachy de Dracy-le-Fort, Louis Obriot et Antonin Mollon de Givry

Les adultes - Pas de vote

Une participante : Muriel Bauchot de Rosey

Tous les participants à l'atelier Matriochka ont été récompensés : Tatiana Gault (Saint-Mard-de-Vaux), Céline Malard, Clément Estachy (Dracy-le-Fort), Andreas Manzano (Mellecey), Elisa Palun (Chenoves), Martine Malley (Givry).

Et enfin, dans le cadre de la tombola, qui a été organisée pendant la semaine de vote, Madame Elise Mollon de Givry gagne le panier garni offert par l'Union des Commerçants et Artisans de Givry (UCAG).



--

Hervé Delaney