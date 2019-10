Des bouchons à profusion pour l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) de la Bresse Louhannaise

Vendredi après-midi, Juliette Métenier-Dupont, Maire de Givry et Muriel Boche, Adjointe au Maire, en charge des solidarités, ont eu le plaisir de remettre 246 kilos de bouchons de liège à Monsieur Simonet, Président de l'APEI de la Bresse louhannaise.

C'est la 5ème édition, d'une opération qui a débuté en 2014, à l'initiative de Monsieur Lucien Desroches (APEI) et de Muriel Boche.

Le principe est simple: la commune récolte des bouchons de liège usagés dans des containers, qui sont disséminés à travers le village: la Salle des fêtes, la Mairie, le parking situé vers la maison médicale, le magasin Colruyt, la coopérative viticole et l'école Notre Dame de Varanges.

Elle récupère aussi les bouchons des bouteilles qui ont été ouvertes lors des différentes manifestations givrotines: la Fête de la Vigne, les Oenorires, les Musicaves, le Marché aux vins...

Les bouchons ainsi récupérés sont retraités et transformés en granulats, qui seront ensuite utilisés pour l'isolation thermique et phonique des logements. Ce reconditionnement est assuré par un artisan Côte d'Orien, qui reverse à l'APEI une partie de sa recette.

A noter encore une fois la forte implication des pensionnaires du Foyer Marie-José Marchand, qui participent pour la cinquième année consécutive à cette opération. Ils ont ainsi récupéré 50 kilos de bouchons, suite à des ateliers, qui ont été régulièrement organisés sur le thème du recyclage. En remerciement, le Président Simonet les a invités à participer à un moment festif, qui sera organisé le 26 octobre à Montret, dans la Bresse .

Le volume collecté cette année a légèrement diminué par rapport à la dernière campagne. Cette baisse s'explique par le fait que les bouchons qui ont été déposés dans la nouvelle déchetterie de l'Ouest Chalonnais, et qui représentait l'année dernière près du tiers du poids total, ne sont plus redonnés à la commune de Givry, mais à celle de Saint Rémy.

Le total récupéré cette année étant au final quasiment le même que celui de l'année dernière, cela signifie tout simplement que la campagne 2018/2019 a été un très bon millésime !



--

Hervé Delaney