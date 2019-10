Cabinet Cartallier : à vendre, à louer – Chalon sur Saône et alentours

À VENDRE EN EXCLUSIVITE À CHATENOY LE ROYAL

F4 refait à neuf, 1erét. dans petite résidence, entrée, grand salon séjour, balcon, cuisine équipée, cellier, placards, 2 chambres avec placard, salle d’eau, bon état,

Double vitrage partout – classe énergie E

280 lots de copropriété. Quote part annuelle de charges 1380 €

Prix de vente : 85.000 €

Honoraires charge vendeur

À VENDRE EN EXCLUSIVITE À ST REMY

Maison récente de plain-pied élevé d’un étage, grande pièce de vie et cuisine accès terrasse, wc lave-mains ; à l’étage, 3 chambres, salle d’eau et salle de bain, dressing, chauffage gaz, garage et parking, jardin 250 m² – classe énergie C,

Prix de vente : 155.000 €

Honoraires charge vendeur

À LOUER 20 REMPART STE MARIE, RESIDENCE SAINT LOUIS



Au rez-de-chaussée surélevé avec une grande terrasse située côté jardin sécurisé, résidence neuve accessible aux personnes à mobilité réduite - Appartement de type F1 de 34.21 m² - comprenant : cuisine aménagée ouverte sur pièce à vivre, salle de bains avec wc et machine à laver. Place de parking intérieur en sous-sol. Chauffage individuel électrique. Classe énergie C

Loyer : 50 8€/mois charges comprises dont 38 € provisions sur charges. Régularisation annuelle. Honoraires charges locataire : 376.31 € TTC dont 102.63 € TTC pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie : 470 €

À LOUER 10 RUE CHARLES BOYSSET



Centre-ville, proche palais de justice, charmant appartement de type F4 de 83.92 m² au rez de chaussée surélevé - comprenant : entrée, dégagement, cuisine équipée avec cellier, trois chambres avec placard, salle de bains, wc. Deux terrasses très bien exposées. Un garage en sous-sol. Chauffage individuel gaz. Classé énergie D

Loyer: 830 €/mois dont 80 € de provisions sur charges. Régularisation annuelle.

Honoraires charge locataire : 735 € TTC dont 150 € TTC pour état des lieux. Dépôt de garantie : 750 €

Retrouvez nos biens actuellement disponibles sur notre site : www.cabinetcartallier.com

9 Place de l’Obélisque

71100 Chalon/Saône

Tél : 03 85 42 71 70

Contact :cartallierimmo@cibfca.fr

