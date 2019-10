Cécile Untermaier nommée présidente de la mission d'information sur la concrétisation des lois"

« J’ai été nommée le 2 octobre dernier à la présidence de la Mission d’information parlementaire sur la concrétisation des lois. Créée par la Conférence des présidents le 16 juillet 2019, cette mission est composée de députés issus de tous les groupes politiques et de trois rapporteurs. Elle se réunira ce mardi 29 octobre à 18 heures au Palais Bourbon pour auditionner des personnalités telles que Marc Guillaume, secrétaire général du Gouvernement, et Cécile Kauffmann, responsable adjointe de la division de la politique réglementaire de l’OCDE.

L’objectif de cette de cette mission d’information est d’apprécier l’impact concret d’une loi sur le terrain et auprès des citoyens. Après la phase des auditions et comparaisons internationales, la mission d’information effectuera des déplacements pour mesurer avec les acteurs concernés la traduction concrète de nos lois. »

Communiqué de Cécile Untermaier

Députée de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire