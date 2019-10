Raphaël Gauvain rejoint la commission d'enquête parlementaire sur l'attentat à la Préfecture de Police

Communiqué :



Député de Saône-et-Loire, Raphaël Gauvain a été désigné pour siéger à la commission d’enquête parlementaire sur les événements survenus à la Préfecture de police de Paris le 3 octobre dernier. Composée de 30 députés des différents groupes politiques, elle sera présidée par Éric Ciotti (LR).

La commission d’enquête tient ce mercredi 23 octobre sa première réunion pour définir son programme de travail et d’audition pour les 6 mois à venir.

L’objectif est de faire des propositions concrètes pour élever le niveau de protection des Français, notamment sur la question des procédures de détection de la radicalisation dans un service de renseignement et la question des procédures d’habilitation des agents, qui permettent d’accéder à des informations classées.



Sur ces sujets, Raphaël Gauvain pourra apporter son expertise acquise en tant que rapporteur de la loi de lutte contre le terrorisme et en charge de son contrôle.