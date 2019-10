Rugby : Courte défaite pour l’Entente Châtenoy - Saint Firmin ( 12 - 10) face à Givry - Cheilly les Maranges

Pour le premier match à domicile de l’Entente Châtenoy-le-Royal Saint Firmin, sur le terrain de St Firmin, le résultat laisse entrevoir de bonnes choses.

Mener un match ne veut pas dire gagner, pour preuve le résultat de la France face aux Gallois. Quasiment même scénario pour l’équipe de l’Entente Châtenoy - St Firmin qui a mené quasiment toute la partie au score et qui se prend un essai dans les dernières minutes du match, sous un temps pas très clément, c’est le moins que l’on puisse dire.

Pour Benjamin Marlot, le président et joueur le constat est là : « Nous avons surtout payé notre indiscipline, trop de fautes, de pénalités et de cartons. Par contre le point positif est notre pack qui fut dominateur tout au long de cette rencontre, ce qui a permis de lancer quelques combinaisons derrière. A nous de corriger nos attitudes pour aller chercher une victoire du coté de Pougues-les-Eaux. »

Dimanche prochain 27 octobre 2019, les joueurs de l’Entente se rendront dans la Nièvre à Pougues-les-Eaux. Une victoire, pour ce troisième match en déplacement sur les quatre journées de Championnat, permettrait à cette équipe qui, petit à petit, prend de belles couleurs, de faire un petit bon au classement avant de recevoir le 10 novembre 2019, l‘équipe de Bourbon-Lancy, sans doute cette fois-ci au stade de Charréconduit à Châtenoy-le-Royal. Ces deux victoires possibles verraient l’équipe s’installer dans le ventre mou du classement. A suivre et à soutenir surtout !

JC Reynaud