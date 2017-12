Handicaps et judo... même pas peur !

Le reportage photos d'info-chalon.com

Le dojo de Saint Marcel, a accueilli la semaine dernière 76 judokas de Bourgogne Franche Comté, dont 19 filles, en situation de handicap.

C’est sous la direction de M. Daniel Martin, 7ème Dan, qui travaille depuis 30 ans sur le judo adapté, que s’est déroulée cette journée, entouré de nombreux entraineurs.

M. Ciappuccini Olivier, délégué JPSH régional, M. Régis Thomas, délégué départemental 71, M. Julien Maugard, conseiller technique à la fédération de Saône et Loire et Mme Sandrine Chaplain, responsable de la section Handi Judo étaient également présents.

Tous sont arrivés vers 10h, pressés de se mettre au travail. Une journée particulière pour les organisateurs et entraineurs, parfois difficile mais tellement enrichissante. De tout âge, les participants tous atteints de handicap ne manquaient pas d’énergie et de bagout. Ils ont pu, après un bon échauffement, montrer que même avec un handicap tout est possible si on le veut. Chutes, combats, ateliers, la journée fut bien remplie.

Pour certains ce fut également la découverte du Chanbara. Sport peu connu car peu répandu en Saône et Loire. Georges Caputo qui le présentait, vient d’ailleurs d’obtenir le diplôme afin de pouvoir l’enseigner. Le Chanbara est un combat entre deux participants avec des armes égales (pour l’occasion, des armes en mousses) ou différentes, de façon libre mais avec néanmoins quelques règles. Les participants ont pris beaucoup de plaisir à le découvrir.

La journée s’est terminée par la remise des médailles avec la présence de Mme Karine Plissonnier, 1ère adjointe de Saint Marcel et de Mme Catherine Jacob, référente handicap au grand Chalon. Toutes deux étant très attachées à faire avancer les mentalités sur le sport handi en généralité et surtout sur le handicap tout court, étaient très heureuses de pouvoir féliciter et discuter avec tous les judokas, pour terminer cette journée dans les rires afin de consoler les petites déceptions de ceux qui ont fini au pied du podium.

