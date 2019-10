Quatre courts de tennis tout beaux, tout neufs au tennis club de Saint-Rémy

Mercredi 29 septembre, le club de tennis de Saint-Rémy et la mairie ont inauguré deux courts extérieurs, tout juste rénovés. Le club possède désormais une des meilleures infrastructure de la région en terme de qualité, pour les entrainements, les tournois et les matchs pour les adhérents et les compétiteurs, invités à participer aux tournois locaux.

Ce n’est pas encore l’Open de tennis de New-York, Flushing Meadows, avec ses célèbres courts de tennis bleus, mais cela commence à y ressembler du côté de Saint-Rémy. Après une première vague de travaux l’été dernier, les deux derniers courts extérieurs de la commune de Saint-Rémy ont fini d’être rénovés cet été. C’est donc tout naturellement que le Tennis Club de Saint-Rémy avec la mairie avaient décidé de célébrer ce moment important mercredi 25 septembre.

Fort de plus de 300 adhérents, le club de tennis de Saint-Rémy bénéficie ainsi d’infrastructures parmi les plus modernes de la région. Madame la Maire, Florence Plissonnier et son adjoint au sport, Jérôme Vincent se montraient satisfait de la qualité des travaux et des terrains qui vont permettre aux entraineurs, Hervé Hernandez et Morgan Renaud, de pouvoir assurer des leçons de tennis en extérieur lorsque les beaux jours le permettent, pour les petits comme pour les adultes. Une volonté partagée et affichée par Sébastien Pellegry, président du club de tennis de Saint-Rémy, qui encourage une politique sportive qui se situe entre esprit familial et compétition, selon le niveau de chacun.

Désormais, si l’on rajoute les deux courts intérieurs, les deux clubs houses au complexe Michaël Jérémiasz et même la nouvelle possibilité pour les adhérents de profiter des courts du Grand Chalon au stade Léo Lagrange, nul doute que le club de tennis de Saint-Rémy consolide et continue de se construire un avenir solide.

Cédric MICHELIN