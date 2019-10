Cérémonie en l’honneur de Clément et Romain, médaillés d’argent aux Worldskills-Kazan en août dernier.

Le Pôle formation de l’UIMM a souhaité mettre à l’honneur et récompenser les deux jeunes pour l’excellence de leurs parcours. Clément et Romain ont effectué leur Licence Robotique au sein du Pôle formation UIMM en partenariat avec l’IUT Le Creusot ! C’est pendant cette année de licence qu’ils « sont tombés » dans l’aventure des Olympiades !

Depuis les Sélections régionales qui se sont déroulées chez FANUC en avril 2018, en passant par les Finales nationales des Olympiades à Caen en novembre où ils ont décroché la Médaille d’Or dans le métier d’intégrateur en Robotique, ils n’ont eu de cesse de s’entraîner pour atteindre l’Excellence !! Les Worldskills qui se sont déroulés en Russie cet été où ils concourraient dans les métiers en démonstration leur ont permis, justement de faire connaître le métier Intégrateur en robotique et surtout de décrocher la Médaille d’Argent au Championnat du monde !!

Cette cérémonie organisée en leur honneur au Pôle formation UIMM en présence de nombreuses personnalités de la Région Bourgogne Franche-Comté, de l’UIMM, des représentants de l’IUT du Creusot et des équipes du Pôle formation UIMM, fut l’occasion de montrer que l’apprentissage est une voie d’excellence.

Ce moment fut également l’occasion de remercier tous les acteurs des Olympiades qui ont participé à cette réussite ! et plus particulièrement Samuel Bonot, coach local et Marc Rougerie, coach expert métier Worldskills qui les ont accompagnés et entraînés tout au long de cette aventure !

Encore Bravo et félicitations à tous.