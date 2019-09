Gagnez deux places pour un concert exceptionnel à la cathédrale d’Autun

Les Psaumes 115 et 42 de Mendelssohn interprétés par la Schola de la Maitrise de la cathédrale d’Autun; l’orchestre et le choeur des Hospices Civils de Lyon et le choeur Vincent d’Indy de Toussieu, soit 150 musiciens, choristes et 4 solistes, sous les voutes d’une cathédrale rénovée.

Un évènement majeur, qui pourrait peut-être en apporter d’autres, que ce concert exceptionnel qui sera donné dans la cathédrale St Lazare d’Autun, qui, au terme de 30 ans de travaux, trouve une seconde jeunesse pour son 900e Anniversaire.

Quatre ensemble musicaux unis

Pour ce concert exceptionnel ce sont quatre ensemble musicaux qui se retrouveront dans le choeur de la cathédrale. Des ensembles qui seront sous la direction de deux chefs : Vincent Thomas, chef de choeur et d’orchestre et Guillaume Labois, chef de choeur et organiste.

Pour la partie choriste ce sont trois choeurs de haut niveau musical qui se produiront et un orchestre symphonique :

La Schola de la Maitrise de la cathédrale d’Autun, crée en 1968 par le chanoine Denis Grivot, qui se produit dans des répertoires allant de la musique du Moyen-Age jusqu’aux oeuvres contemporaines et placée sous la direction de Guillaume Labois.

L’ensemble vocal d’Indy, issu de l’école de musique Vincent d’Indy de Toussieu dans le Lyonnais, dirigé par Blandine Ligneau afin de renforcer le pupitre d’hommes pour ce concert exceptionnel.

Le choeur de l’association OHCL (Hospices Civiles de Lyon) et son orchestre symphonique, réunissant une trentaine de choristes dirigé par Vincent Thomas. Un choeur qui se produit a capella comme avec un orchestre réduit, tout en travaillant des projets de plus grande ampleur comme celui qui sera présenté.

Deux Psaumes de Félix Mendelssohn

Ce programme exceptionnel proposé a déjà été donné à Caluire et Cuire en juin dernier. Il emmène sur la voie de deux oeuvres psalmiques de Mendelssohn :

le Psaume 115 pour soliste, choeur et orchestre dans lequel le compositeur fait vivre tout son talent et sa foi.

le Psaume 112, sans aucun doute plus connu, pour soliste, choeur et orchestre et qui, dès son ouverture, ne laisse pas insensible à sa beauté et à son écriture.

Pour rehausser la valeur musicale de l’ensemble de ce programme orchestre et choeurs, trois solistes lyonnais apporteront ce trait nécessaire pour souligner la beauté des oeuvres : Camille Allerat, soprano ; Julien Henric, ténor et Florent Karrer, baryton.

