Rugby : Châtenoy-le-Royal et Saint-Firmin forment une entente

Dame sagesse a rapproché les deux clubs en difficulté d’effectif pouvant ainsi assurer une saison en 2e Série régionale autour de joueurs et dirigeants fidèles aux deux clubs.

Premier entrainement en commun, ce vendredi 13 septembre 2019, pour les joueurs de Saint-Firmin et de Châtenoy-le-Royal. En effet ce qui était quelque peu gardé secret depuis plus d’une quinzaine de jours, peut enfin être révélé aujourd’hui, la Ligue de Bourgogne Franche-Comté ayant donné son accord pour cette Entente entre Saint-Firmin et le Châtenoy Rugby Club (CRC)

Une volonté mise en commun

Les deux clubs ont leur place sur le territoire rugby de la Bourgogne. Cette entente permet de sauver surtout deux clubs dans un premier temps, pour cette saison 2019 - 2020 et surtout de refaire prendre des couleurs après ce que les deux clubs ont pu vivre. Nous ne ferons plus aucun commentaire à ce sujet par respect pour ceux qui ont joué la carte fidélité à leurs clubs respectifs et de coeur.

L’envie est de retour, tant du coté des joueurs que des dirigeants des deux clubs. Sage et saine décision qui a besoin d’être encore un peu peaufinée certes, mais qui permet de faire jouer des joueurs fidèles à leurs clubs, dans un rugby territorial qui mérite le respect sur le fond. C’est une preuve évidente d’une volonté mise en commun, hors de toutes polémiques, critiques et autres « on-dit » qui ne mettent pas en valeur et dénaturent l’intérêt du sport rugby. Comprenne qui voudra !

Les voix des deux Présidents

Pour Vincent Masseret, président de Saint-Firmin, lequel était accompagné ce vendredi soir par son vice-président Dominique Duband, a un point de vue très clair sur cette Entante : « C’est une utilité nécessaire pour assurer la vie de nos deux clubs. En prenant la présidence du club j’ai eu envie d’évoluer, c’est une des raisons de ma décision. Je puis vous dire qu’il n’y avait pas grand monde qui voulait reprendre le flambeau. Il a fallu aller chercher les copains ou ils étaient, c’est vrai que nous avons pas mal galèré. Des personnes n’étant pas ou plus au club, ne se sont pas privés, et ne se privent pas encore, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Nous avons pu ainsi conserver 22 joueurs actifs, tous ne sont pas là ce soir (ndlr : vendanges obligent !), mais cela restait insuffisant pour faire le championnat, même en 2e Série. Cette entente avec le CRC, nous ferons tout qu’elle soit menée à bien. » Des propos très clairs de la part du Président de Saint-Firmin.

Du coté du CRC, le jeune président et joueur Benjamin Marlot a quasiment le même langage, lui qui s’arrachait les quelques cheveux qui lui restaient sur la tête durant l’inter-saison : « Le fait de repartir c’est que je voulais en étant bien sur soutenu par l’ensemble du bureau renouvelé de dirigeants. Je peux vous dire que c’est salvateur. J’avoue que cela est prenant entre le boulot et le rugby, j’ai un peu délaissé ma petite famille.

J’aurais aimé apporter plus de joueurs pour cette Entente, nous sommes restés une vingtaine au total. Trois nous ont fait savoir qu’ils nous quittaient la semaine dernière et j’ai beaucoup de déception sur ce point. Nous sommes finalement 17 joueurs actifs sachant que trois ou quatre sont encore arrêter pour blessures et devraient nous rejoindre.

Par ailleurs nous allons mettre en place une école de rugby, conséquence positive du Forum des associations de Châtenoy-le-Royal. Des parents sont venus nous voir sur le stand et un directeur d’un groupe scolaire souhaiterait faire travailler le rugby à des classes. Je sais aussi que des enseignants d’un autre groupe scolaire font pratiquer le rugby en Education physique.

De plus c’est une volonté de la Ligue de rugby de voir une école de rugby fonctionner et le président Jean-François Contant nous soutient dans cette démarche. Reste à confirmer la venue d’un éducateur, ce qui ne saurait tarder, afin de mettre en place cette école. Cela réconforterait aussi la Municipalité, que je remercie, elle n’a pas hésité depuis quelques années à entretenir le complexe rugby de Charréconduit ( arrosage du terrain, amélioration des vestiaires, des abords des bâtiment), permettant ainsi de bien fonctionner le club et à entendre les dirigeants et joueurs de Saint Firmin sur la qualité des installations, cela me persuade encore plus dans la démarche de continuer cette saison. J’invite tous les amis ou accros du sport rugby, qu’ils soient joueurs y compris les anciens, éducateurs et bénévoles à venir nous rejoindre pour nous aider dans notre démarche. »

Le fonctionnement de l’Entente

On le sait, dans notre vaste département, Saint-Firmin et Châtenoy-le-Royal ce n’est pas le porte d’a-coté. Il y a quelques kilomètres qui séparent les deux clubs. La encore la sagesse a parlé mais aussi la logique de la part des deux présidents.

Coté entrainement chaque club s’entrainera séparément le mardi soir sur ses propres installations et le vendredi l’entrainement sera commun, en alternance peut-être comme pour les matchs d’ailleurs, ou sur un terrain neutre, les présidents étant en négociation avec un club en sommeil.

Les entrainements sont placés sous la conduite de Fabrice Laulognon pour le CRC, lequel a repris un léger sourire ce vendredi soir. Alex Develay assure l’entrainement à Saint-Firmin. Tous deux seront aidés par Didier Chaventon que l’on revoit avec plaisir sur le terrain du CRC.

Le Championnat se jouera pour l’entente en 2e Série Régionale, dans une poule formée par l’Entente Cheilly - Givry, Is sur Thil, RC Dijon, Avallon et l’Entente Saint-Firmin Châtenoy-le-Royal. Une poule de brassage qui en fonction des résultats permettra de continuer le championnat en 2e - 3e ou 4e série.

La date de début de Championnat est fixée au dimanche 22 septembre 2019, mais il n’est pas exclu que, encore une fois la sagesse, celui-ci soit revu pour permettre encore un peu de préparation pour l’Entente nouvellement crée. La Ligue devrait décider prochainement.

Souhaitons bonne route à cette Entente Saint-Firmin / Châtenoy-le-Royal.

JC Reynaud