RCEA : Circulation compliquée, mercredi, entre Montceau et Paray le Monial

Communiqué :

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est va procéder le mercredi 25 septembre 2019 à des travaux de réfection de chaussée sur la RN 70 au niveau de l’échangeur de Palinges.

Le sens de circulation Moulins/Chalon-sur-Saône sera basculé sur la voie gauche du sens opposé.

Dans l’échangeur de Palinges :

- La bretelle n°1 de sortie de la RN70 sens 1 en direction de la RD92-Palinges sera fermée.

- Les usagers devront rester sur la RN70 jusqu’à l’échangeur suivant de Génelard où ils sortiront, feront demi-tour et reviendront sortir à l’échangeur de Palinges.

- La bretelle n°2 d’entrée sur la RN70 sens 1 en direction de Montceau-les-Mines/Chalon-sur-Saône sera fermée

Les usagers devront entrer sur la RN70 en direction de Moulins, jusqu’à l’échangeur suivant de la RD25 où ils sortiront et feront demi-tour pour repartir en direction Montceau-les-Mines/Chalon-sur-Saône.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.