Bourgogne Vélo Festival à Tournus - Une belle réussite

Alors que la Saône-et-Loire peut se prévaloir de quelques rendez-vous majeurs dédiés aux deux roues à l’image de la Tournuscimes ou du Roc d’Azé, il va désormais falloir s’habituer à un événement amené à grandir dans les années à venir : le Bourgogne Vélo Festival.

Le temps d’un week-end, la ville de Tournus était devenue le point de ralliement des amoureux de la petite reine. En effet, les 14 et 15 septembre derniers, naissait la première édition du Bourgogne Vélo Festival. Qui devrait, rapidement, devenir une manifestation incontournable dans le paysage du deux roues. L’espace de deux jours, il y aura eu un total de 169 participants en vélo de route, VTC, VTT et autres VAE lors de cinq randonnées : Jolis Mômes sur 25 km (28 samedi et 24 dimanche), Boit sans Soif sur 50 km (25 samedi et 16 dimanche), Saint Philibert sur 60 km (28 samedi et 20 dimanche), Jour de Gravel sur 85 km (10 samedi et 6 dimanche) ainsi que Heroic sur 195 km (8 samedi et 4 dimanche).

Double vainqueur du Tour

« Cette première édition a été une vraie gageure en termes d’organisation, eu égard au peu de bénévoles finalement présents » soulignait le maître d’œuvre de ce rendez-vous Ludovic Bruillot « Mais tous les sourires et les commentaires reçus des participants à leur retour de randonnée, quel que soit le parcours, nous encouragent à rempiler pour une deuxième édition dès 2020. Toutefois, il est possible que le format évolue, en se recentrant sur la partie randonnées et village-exposants-animations avec la volonté que demeure l’esprit convivial et festif. »

En effet, les participants ont été ravis de pouvoir évoluer sur un terrain de jeu vraiment exceptionnel. Avec, pour les Boit sans Soif, l’opportunité rare de rouler avec un double vainqueur du Tour de France. En l’occurrence le très accessible Bernard Thévenet dont les analyses sont d’une rare pertinence. On n’oubliera pas, non plus, la disponibilité et la gentillesse de bénévoles qui se sont mis en quatre pour faire de ce Bourgogne Vélo Festival une franche réussite. Et donner envie à l’ensemble des participants de revenir en 2020.

