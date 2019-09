62 coureurs au départ du Prix de la Ville de Chalon

ce dimanche après-midi…

En clôture ce bel après-midi cycliste organisé par l’Union Vélocipédique Chalonnaise avait lieu la course Elite, le Prix de la ville de Chalon, des catégories régionales et juniors. Belle surprise avec la présence d’Eric Dall’Armellina, figure du cyclisme français qui a débuté à l’UV Chalon. Il compte 109 victoires, 2e du championnat de France des Pros derrière Laurent Fifnon, vainqueur d’étapes du Dauphiné Libéré, Tour de Suisse, Tour de Corse, 74e du Tour de France en 1983. Il donna le départ aux 62 coureurs de cette course de 90 kms, soit 16 tours de circuit. Les remises des récompenses étaient effectuées par Gilles Platret, maire de Chalon, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon et Nathalie Leblanc, Dominique Melin, Dominique Rougeron et Pierre Carlot. Suite à un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de proposer les résultats de cette course.

Lucien Matron, président de l'UVC et Eric Dall'Armellina