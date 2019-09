Saïd Fergani reçoit la Médaille d’Or de la Fédération Française de Boxe

Une récompense qui s’inscrit dans l’investissement que porte ce président, éducateur et boxeur pour son club le Ring Olympique Chalonnais et pour la boxe en France.

On ne peut que se réjouir de voir une récompense suprême attribuée à Saïd Fergani quand on connait son engagement dans son métier de tous les jours puisqu’il est Agent de collectivité à Châtenoy-le-Royal, en s’occupant particulièrement de la Jeunesse ou en développant des ateliers de Bien-être pour les Seniors.

La boxe comme une religion

Mais il est surtout très engagé dans la vie d’un club qu’il fréquente depuis 37 ans, s’agissant du Ring Olympique Chalonnais. D’origine algérienne et une double nationalité, il est arrivé en France en 1975, lui qui est né du coté de Bône ou Annaba, en 1967.

Amateur de boxe depuis toujours, il a enfilé les gants dès que cela a été possible et durant sept ans, au sein du ROC, il a gravi les différents échelons comme boxeur pour atteindre un niveau semi professionnel et boxer au niveau National.

Au regard de cela il a passé un Brevet Fédéral puis un Brevet d’Etat pour devenir entraineur au sein de son club ou encore être Conseiller Technique Départemental (CTD) pendant quatre ans auprès de cinq clubs du département de Saône-et-Loire.

Il deviendra Président de son club de toujours en 2016, succédant ainsi à celui qui de nombreuses années a su porter la boxe chalonnaise à un excellent niveau, Monsieur Marcel Martin.



Reconnu par ses pairs fédéraux

En 2013, Saîd Fergani devient membre de la Fédération Française de Boxe chargé du développement, de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de la solidarité résumé comme étant « Défis Boxe ». Tout un programme qui convient bien à l’esprit du bonhomme. Au sein du Comité de Bourgogne Franche-Comté il préside aux destinées de la section Boxe et handicap.

La récompense qu’il vient de recevoir de la part de la FFB est la juste valorisation du travail effectué par Saïd Fergani. Elle s’ajoute aux précédentes médailles reçues : bronze en 2008, argent en 2011 ou encore celles émanant du Ministère de la Jeunesse, Sports et Engagement Associatif, niveau Argent.

Cette médaille d’or de la FFB a été attribué à cinq responsables de clubs sur le plan national dont deux en Bourgogne Franche-Comté, à Lons le Saunier et à Chalon-sur-Saône, pour ce sympathique et dévoué président, éducateur et boxeur qu’est Saïd Fergani. Notre site www.info-chalon.om adresse à nouveau, toutes ses félicitations au récipiendaire.

JC Reynaud