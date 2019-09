Une 33e revue de l'Office Municipal du Sport de Chalon fort réussie

elle était présentée ce mercredi soir dans la petite salle Sembat…

Comme tous les ans, la présentation de la revue se déroule quelques jours avant le Forum du Sport qui rassemble clubs sportifs et associations chalonnaises intitulé depuis trois ans « Forum de la Vie Associative et Sportive ». Présidents et dirigeants de clubs étaient nombreux dans la petite salle de la salle Sembat en ce mercredi soir. Tous impatients de découvrir cette nouvelle mouture de la revue concoctée par l’équipe de l’Office Municipal du Sport. De nombreux élus de la ville de Chalon et du Grand Chalon étaient réunis autour de l’équipe du Président Thierry Thevenet, Gilles Platret, le Maire de Chalon et Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, en charge des équipements sportifs communautaires.

Lors de son intervention, le président Thévenet souligna que Chalon compte plus de 15000 licenciés à un club répartis dans 82 clubs affiliés. Ces chiffres prouvent la bonne santé du sport à Chalon. Une nouvelle fois la 33e revue de l’Office Municipal du Sport est des plus originales avec une couverture newlook créé et proposé par Claude Godard. Il remercia les partenaires de l’ouvrage, les nombreux clichés lors des diverses manifestations sportives chalonnaises fournis par Bruno Rochette, Nicolas Titre et Gilbert Perron. Il remercia également la société Média Informations pour la conception de cette revue. Il souhaita une excellente saison sportive à tous.

Pour Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon : « En cette période de vendanges, nous pourrons faire le parallèle du contenant (la revue) et du contenu (vous tous ici présents) qui forme un excellent Cru ».

Le Président Thévenet remettait un exemplaire de la nouvelle revue au Maire de Chalon. Le maire de Chalon qui n'a pas hésité un seul instant à féliciter l'équipe du président Thévenet pour le travail effectué. Lors de sa prise de parole les bénévoles étaient à l'honneur. Il invita tous les acteurs présents ce soir à faire la promotion de l’évènement qui est devenu d’ores et déjà incontournable, le Forum de la Vie associative et Sportive. En rappelant que l’année dernière plus de 9000 visiteurs avaient franchi les portes du Parc des expositions. La soirée s'est terminée autour du buffet concocté par Fabienne, l’épouse du président.