Assemblée générale de l'Éveil de Chalon : Un manque de bénévoles!

la présidente du club, Sylvie Jury, lance un appel…

L’assemblée générale de l’Éveil de Chalon s/Saône a eu lieu ce vendredi à l’espace Jean Zay en présence de Philippe Finas, adjoint au maire chargé des sports, Thierry Thévenet, président de l'Office Municipal du Sport et Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée aux sports. Sylvie Jury, présidente du club de l'Éveil évoqua le nombre de licenciés soit 302 adhérents, 117 GRS, 117 GAF, 34 Tir à l’arc, 25 Éveil de l’enfant, 9 Gym Form’détente. 236 compétiteurs dont 230 de moins de 18 ans. Elle présenta le bilan des activités de la saison avec notamment les 90 ans du club et le Gala qui s’est déroulé le 3 février dernier au Colisée. Une réussite totale. Le prochain gala aura lieu le 26 Janvier 2020.

La présidente remerciait l’équipe composée de juges, monitrices, aide-monitrices, moniteurs bénévoles, éducateurs sportifs, sans oublier les membres du bureau et du comité qui transmettent à plus de 300 licenciés leur passion du sport et du vivre ensemble qui les anime. Le club de l’Éveil est passé de 200 à 300 licenciés, prouvant la bonne santé de l’association.

Pour Sylvie Jury disait il y a un an « Ce sera ma dernière année », en fait, elle a annoncé ce vendredi soir qu’elle terminerait son mandat de cinq ans. Associé à tout cela, un manque flagrant de bénévoles se fait ressentir d’où l’obligation de refuser beaucoup trop d’enfants.

Des projets pour cette nouvelle année sportive : l’ouverture depuis septembre d’une nouvelle section gymnastique masculine et cette année l’organisation d’une grande compétition par la section Tir à l’arc avec un National, les 27 et 28 juin 2020. Environ 90 bénévoles de toutes les sections seront nécessaires. La présidente lança un appel à toutes les bonnes volontés.

« Nous avons passé une super saison sportive, avec de grands résultats, des moments de convivialités exceptionnels et de merveilleuses rencontres. Pour tous ces jeunes, vos enfants passionnés et motivés. Merci de faire en sorte que cela perdure ! »