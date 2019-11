+2,2 kg pour ce Rose des Près à Mellecey

La récolte du jour sur info-chalon.com

Ca c'est de la rentabilité lorsque vous êtes cueilleurs de champignons ! Les honneurs revienent à Cyril qui a décroché la palme avec ce spécimen bien connu des amoureux de l'Agaric Champêtre plus communément connu sous le nom de "Rose des Près". Un spécimen à plus de 2kg et 35 cm de diamètre ! Si vous aussi vous souhaitez partager vos trouvailles, n'hésitez pas à nous contacter !