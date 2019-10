La foire aux plantes rares de La Ferté déjà dans les starting-blocks

Le 25 octobre, « l’association des journées des plantes » a tenu son assemblée générale annuelle dans les locaux du pôle associatif de Varennes-le-Grand.

Cette réunion, présidée par Michel Maréchal, se déroula en présence de la conseillère départementale Christine Louvel et du conseiller municipal varnois Yves Siri.

Elle présenta et valida le rapport moral et financier, celui des commissaires aux comptes et ceux des diverses commissions.

Michel Maréchal et le trésorier Jean Paul-Maréchal expliquèrent leur souhait de recevoir plus de subventions pour mieux financer les activités. Ils précisèrent que leur obtention est longue et compliquée. Ils soulignèrent également la difficulté croissante de trouver des partenaires.

Puis le président rappela le lien ténu entre l’association et l’AS de Varennes-le-Grand.

Les bénévoles de l’ASV apportent leur collaboration, en contrepartie l’association des journées des plantes verse une aide financière.

Il remercia ensuite chaleureusement les 80 bénévoles qui épaulent régulièrement l’association. Il précisa que ceux qui les avaient rejoints récemment étaient férus de botanique. Ces derniers constituent un atout notamment pour les relations avec les producteurs.

Il insista également sur l’importance de la communication pour attirer un plus grand public. Cette année, 14 500 visiteurs profitèrent des journées des plantes et des arts du jardin. L’organisation rigoureuse explique aussi le succès de la manifestation. En effet, plusieurs commissions s’occupent et cherchent à améliorer les divers secteurs : restauration, entrées, affichage, sécurité…

Michel Maréchal expliqua que l’association préparait les 17èmes journées des plantes et des arts du jardin, prévues les 18 et 19 avril 2020 dans le parc du Château de la Ferté situé à 5 km de Varennes-le-Grand. Le thème choisit sera la biodiversité. Comme chaque année, la librairie « Rendez-vous avec la nature » sera présente pour le plus grand plaisir du public.

Cette manifestation aura un rôle pédagogique. Les visiteurs pourront bénéficier des conseils avertis des producteurs mais aussi des artisans d'art du jardin.

La LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) participera à l’événement. Les organisateurs sont à la recherche d’autres animations. La responsable de la communication Nathalie Régnier souhaite faire appel à un aquarelliste pour exposer des tableaux et des planches botaniques. Elle invite les personnes intéressées à contacter le président au 06 08 90 85 06.

Elle informa qu’un pass avantageux sera prévu pour les personnes qui souhaiteront étaler leur visite sur deux jours.

Les journées des plantes et des arts du jardin sont devenues un rendez-vous incontournable qui peut émerveiller les connaisseurs mais aussi les néophytes. Inscrivez d’ores et déjà les 18 et 19 avril 2020 dans vos agendas !

P.REGENET