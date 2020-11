« Nin », le concept store décoration-bijoux-cadeaux qui saura vous séduire !

En cette période de confinement le magasin fait du ‘call & collect’, du ‘clic & collect’

Des collections insolites restent la force de cette boutique! Se faire plaisir ou offrir un cadeau original, trouver des articles uniques, c’est ce que vous propose la jolie boutique « Nin », située 4 grande Rue à Chalon-sur-Saône.

Laurence Mottin, Gérante de ce commerce, propose à sa clientèle des objets de décoration. Cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée propose un large choix de cadeaux à offrir ou à s’offrir.

Dans cette boutique d’ameublement, vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour un intérieur chic et cosy : décorations, luminaires, accessoires, tableaux… vous trouverez également des bijoux de tout style : tendance, décalé, chic…

Laurence vous conseillera sur les choix les plus audacieux mais aussi vous offrira des conseils personnalisés par rapport à vos goûts et les couleurs de votre intérieur. Car dans cette jolie boutique rien n’est laissée au hasard et les marques qui sont en vente dans ce magasin confirment la qualité des objets de décoration : Madame Sholtz, image Républic, Rêve de bohême, Simone et Georges, Hat Money… et bien d’autres sont à découvrir dans ce lieu qui ne manque pas de charme.

Après l’abattement suite au confinement, Laurence est de nouveau dans une dynamique de ne pas se laisser abattre et elle ferai tout ce qu’il est possible pour que ses clientes et clients puissent faire leurs achats de Noël sans prendre de risques

Pour rendre votre intérieur unique ou pour offrir un cadeau original pensez à ‘Nin’ !

Ce magasin est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 13h et de 14 h 30 à 19 heures et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Renseignements : Tél au 09 83 08 12 20.

En période de confinement : Boutique en ligne avec paiement en ligne et retrait chez « NICOLAS » 3 grande rue (en face de la boutique) du mardi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 19 H

Il y aura à la fin de la semaine une possibilité de livraison à domicile.

Vous pouvez également aller sur le site du magasin : https://nin-concept.fr , (des nouveautés très régulièrement sur le site qui comporte déjà près de 400 références.

Ou, sur l’adresse mail suivante : [email protected]

« call & collect » : ‘Vous contactez par téléphone ou par mail, ensuite vous commandez et vous passez en magasin afin de la récupérer la commande et la régler’.

« clic & collect » : ‘Accès direct sur le site en ligne du magasin’.

(publi-information)