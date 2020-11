Depuis la fin du mois dernier, juste avant le deuxième confinement mis en place, il y a du changement pour le LBK, le seul établissement Chalonnais spécialisé dans la poutine. En effet, Evan et Wahil cèdent la place à Sarah et Zaccharia. Plus de détails avec Info Chalon.

Ouvert le 11 juillet dernier, le LBK change de propriétaires.



Situé au 7 Rue du Docteur Mauchamp, le LBK pour La BarKette est le seul établissement de Chalon-sur-Saône spécialisé dans la poutine, cette spécialité populaire venue du Québec.



Vous ne retrouverez plus Evan et Wahil au comptoir mais Sarah et Zaccharia C., deux jeunes Crissotins, tous deux âgés de 30 ans.



Au niveau de la carte, rien ne change. À ceci près que le cheese cake et le tiramisu (3,50 euros l'unité) est fait maison. et que les prix sont arrondis de 10 centimes. Ce qui était à 5,90 euros passe à 6 euros.



«On va essayer de travailler avec plus de frais, plus de produits de saison, comme la pomme de terre, on essaye de prendre des variétés de saison.En hiver, c'est bien mais en été, c'est plus difficile. On prendra une pomme de terre lavée et du fromage couic-couic* », nous indique Zaccharia (en photo avec Evan Ravat) qui a déjà travaillé dans la restauration à Beaune.



Absente lors de notre passage, l'idée de reprendre le LBK c'est avant tout Sarah, à qui l'on doit l'excellent tiramisu maison que nous avons eu la chance de goûter en dessert.



Les nouveaux gérants de l'étabissement en ont profité pour faire un rafraîchissement des locaux avec la réalisation de deux fresques réalisées par une auto-entrepeneuse locale dont une qui explique la composition d'une poutine. Notons également l'installation d'une grande poubelle dont l'absence faisait défaut jusqu'alors.



«Juste le matin, on va ouvrir un peu plus tard, à 11 heures et demi jusqu'à 13 heures 45 et le soir c'est sensiblement les mêmes horaires», précise le sympathique trentenaire.



Le LBK sera ouvert tous les jours même le dimanche.



Il se trouve qu'Evan était le voisin de Sarah et Zaccharia et c'est suite à une discussion que le couple s'est lancé dans l'aventure de la poutine.



«En fait, c'était un concept qui me plaisait à la base. Je venais déjà en tant que client dans l'établissement. Un point qui a beaucoup retenu notre attention c'est que LBK proposait une gamme des produits différents, à commencer la poutine. Aucun autre lieu de restauration rapide n'en avait fait sa spécialité. De plus, dans le but de relancer notre activité, nous allons faire une campagne de publicité avec une large distribution de flyers», poursuit Zaccharia.

Adresse :

LBK

7 Rue Docteur Mauchamp

71100 Chalon-sur-Saône



Contact :

Tél. fixe : 09.83.70.63.20

Page Facebook : LBK chalon-centre

SnapChat : @LBK_Food

Horaires :

Ouvert toute la semaine, de 11 heures 30 à 13 heures 45 et de 18 heures à 22 heures (23 heures le vendredi et le samedi).

Retrouvez LBK également sur Just Eat et Uber Eats.

* Ingrédient essentiel de la poutine, il s'agit d'un fromage cheddar caillé frais.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati