Marie-Claude Jarrot, élue Présidente du CEREMA

Communiqué de presse Nommée au Conseil d’administration par Madame la Ministre de la Transition écologique et Madame la Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, sur proposition du président de l’Association des Maires de France, Marie-Claude Jarrot a été élue ce jeudi 3 décembre, présidente du CEREMA, Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement. Le CEREMA est un établissement public tourné vers l’appui, le conseil et l’assistance d’étude aux politiques publiques des acteurs de territoire.

A la faveur d’un ancrage territorial fort et d’une capacité à faire le lien entre les administrations centrales, les services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs économiques ou associatifs, le CEREMA est un centre de ressources et d’expertises techniques, scientifiques et de savoir-faire transversal de haut niveau dans les domaines de l’aménagement, de l’habitat, de la ville, des bâtiments durables, des transports et de leurs infrastructures, de la mobilité, de la sécurité routière, de l’environnement, de la prévention des risques, de l’énergie et du climat.