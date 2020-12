Commandez dès à présent tous les weekends vos menus traiteurs et réservez vos menus de réveillons au restaurant « Les Canailles »

Cet établissement a figuré sur le guide du Gault&Millau 2018 comme cuisine de qualité. Découvrez les plats traiteurs du nouveau menu de la semaine du 9 décembre au 13 décembre et son menu révbeillons

Situé au début de l’île Saint-Laurent, l’établissement met à l’honneur la cuisine traditionnelle, le « fait maison » avec des produits du terroir tout en ajoutant une petite touche de créativité. Situé, 7 rue de Strasbourg à Chalon-sur-Saône, le Restaurant Les Canailles (Tél 03 85 93 39 01) vous propose tous les weekends les menus traiteurs. Situé au début de l’île Saint-Laurent, l’établissement met à l’honneur la cuisine traditionnelle, le « fait maison » avec des produits du terroir tout en ajoutant une petite touche de créativité. ‘Les Canailles’ est un restaurant qui régalera à coup sûr vos papilles !

Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Les Canailles » (repris depuis 2016), Julien Berger et sa femme Marie-Claire, proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle ‘Fait Maison’ avec des produits de différents producteurs locaux. Hors confinement, Julien, le Chef, change sa carte tous les mois suivant les produits frais de saison disponibles, et vous propose de découvrir ses préparations qui sont aussi variées dans ses recettes accompagnées très souvent d’un mariage d’herbes aromatiques ou de subtils épices, la cuisine de cet établissement évolue sans cesse. Ce Chef restaurateur sait aussi garder ses ‘’plats incontournables‘’ tels que : les œufs en meurette, le pâté des Canailles, la tête de veau en cocotte… qui reflètent les traditions de notre belle région. Dans son chaudron, Julien et Marie-Claire sa compagne, pâtissière professionnelle, mitonnent des spécialités qui font la réputation de son restaurant.

Découvrez la carte réveillon :

