Le Bourgogne Restaurant Chalon/Saône : Le menu à emporter du 14 au 20 décembre à 20€ et la carte traiteur pour vos fêtes de fin d’année. Passez vos commandes !

Le Bourgogne Restaurant vous propose son menu à emporter à 20€ TTC



Voici le menu en vigueur du lundi 14 au dimanche 20 décembre 2020 (commande 24h à l’avance au 03 85 48 89 18)



Les retraits pour le midi se font entre 11h et 12h15

Les retrait pour le soir se font entre 18 et 19h

Livraison possible.

Pour vos fêtes de fin d’année, passez vos commandes

Avant le 22 décembre pour Noël

Avant le 28 décembre pour le 31 décembre et le 1er janvier

Si vous avez d’autres besoins traiteur : Plateaux repas particuliers ou entreprises, séminaires, cocktails-buffets, repas de famille… N’hésitez-pas à nous contacter !!!

RESTAURANT LE BOURGOGNE

28 rue de Strasbourg 71100 Chalon/Saône



Tél : 03 85 48 89 18

[email protected]

