«L’apprentissage ne doit pas devenir une filière d’immigration massive» selon les élus du RN

Les régularisations massives sous le coup de l’émotion et sous le poids des coupures de presse renforcent cette discrimination et le sentiment d’injustice légitime.Si chacun peut être touché par le parcours et la situation personnelle de Laye Fodé Traoré, le jeune guinéen aujourd’hui autorisé à se maintenir en France, il convient de rappeler qu’il a bénéficié d’une campagne de soutien et d’une starification qui n’aurait jamais été menées en faveur d’un apprenti boulanger bourguignon ou franc-comtois. Laye Fodé Traoré est même aujourd’hui assisté d’un attaché de presse et reçoit des propositions pour faire carrière dans le mannequinat. Il ne fait pas de doute qu’il ne restera pas longtemps dans le pétrin. Pendant ce temps-là, nos jeunes n’ont pas les mêmes privilèges.A l’aune du pacte de répartition Darmanin-Schiappa qui prévoit de doubler le nombre de demandeurs d’asile en Bourgogne Franche-Comté en 2021, nous pouvons craindre que les centres de formation d’apprentis soient investis par les étrangers.Les élus du Rassemblement National militent pour une réforme de la formation des jeunes en CAP et la revalorisation de l’apprentissage comme filière d’excellence. Ils demandent l’arrêt immédiat de toutes les incitations à l’immigration anarchique, nationales et régionales, qui vident l’Afrique de sa jeunesse tout en précarisant la nôtre.Julien OdoulPrésident du groupe Rassemblement NationalJacques RicciardettiVice-président du groupe Rassemblement NationalDélégué départemental du RN du Doubs