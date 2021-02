VENTE TRUITES FRAICHES - 5 points de livraison sur le Chalonnais jeudi prochain !

On reprend .. suite au succès enregistré pendant le confinement et à la demande ! Commandez dès maintenant.. et fixez votre point de livraison à Mercurey, Dracy, Fragnes/La Loyère, Saint Rémy ou Saint Marcel.. vous avez l'embarras du choix ! 10 euros les 4 truites de 300g chacune !