AVIS DE DECES - Madame Colette ROUSSEAU née JAILLET

CHALON-SUR-SAÔNE, SAINT-RÉMY, DIJON



Catherine et Patrick Charton,

Frédéric et Isabelle Rousseau,

ses enfants ;

Mathieu, Damien,

Tom, Bastien,

ses petits-fils ;

son frère, sa sœur;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces,

ont la douleur de vous faire-part du décès de

Madame Colette ROUSSEAU

née JAILLET

survenu à l'âge de 81 ans.

Les obsèques seront célébrées jeudi 4 mars 2021, à quatorze heures quinze, en l'église du Bourg de Saint-Rémy, suivies de la crémation dans l'intimité familiale.