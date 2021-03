AVIS DE DECES - Monsieur Marcel ROZE

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Suzanne Roze, son épouse ;

Isabelle Roze,

Odile et Eric Bernaud,

Andrée et Alain Cornesse,

ses enfants ;

Marie-Charlotte et Raphaël, Antoine, Alexandre, Audrey,

ses petits-enfants chéris ;

Hugo,

son arrière-petit-fils ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marcel ROZE



survenu le 23 février 2021,

à l'âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 3 mars, à 10 heures 30, en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Fleurs naturelles uniquement.