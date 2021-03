Le Foyer médicalisé Arc en Ciel de Sevrey a quand même célébré Carnaval

À l'occasion des fêtes de Mardi gras, les résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé Arc en Ciel de Sevrey, établissement géré par l’Association Les Papillons Blancs de Chalon sur Saône, ont revêtu leurs plus beaux costumes pour fêter carnaval grâce à l'orrganisation pilotée par Mathilde L. du Pôle Activités de l’établissement.

Les résidents et les professionnels se sont retrouvés avec costumes, masques, chapeaux, maquillages, paillettes et confettis pour faire la fête en musique.

Tous les ingrédients étaient réunis pour passer cet après midi dans la bonne humeur ! En particulier la présence de la « Confrérie Royale de l’Ordre Gogniotique » de Chalon sur Saône, accompagnée de deux « grosses tètes ».

‘’La crise sanitaire nous a obligés à multiplier les idées, solliciter les associations, commerces et particuliers pour apporter à l’intérieur de notre établissement ce qu’on ne peut plus faire à l’extérieur et pouvoir rompre une certaine monotonie en amenant des sourires et du bonheur à nos résidents, c’est aussi notre métier’’ Dominique B.

Ce temps de réjouissance est bien trop vite passé pour les participants qui se sont retrouvés, pour terminer l’après midi, a partager un moment de convivialité autour de délicieux beignets et de boissons pétillantes

Un moment de détente comme il en est régulièrement organisé, la joie et les sourires se lisant sur tous les visages ! Le tout accompagné d’une équipe de professionnels motivés.