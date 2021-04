AVIS DE DECES - Monsieur Jean-François DERAIN

SAINT-DENIS-DE-VAUX, - SAINT-DÉSERT, GIVRY, MOROGES



Joëlle,

son épouse ;

Didier et Cécile,

Dominique et Bruno,

Daniel et Sandie,

ses enfants ;

Romain, Florian,

Victor, Antoine,

Éloïse et Gaspard,

ses chers petits-enfants ;

ses beaux-frères, belles-sœurs ;

cousines, cousins ;

les familles Derain, Joblot ;

parents et alliés ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-François DERAIN

survenu dans sa 78e année.

La cérémonie sera célébrée en l'église de Saint-Denis-de-Vaux le vendredi 30 avril 2021 à 14h30.

Jean-François repose à la chambre funéraire de Buxy.

La famille remercie à l'avance les personnes prendront part à leur peine.