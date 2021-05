Vente de plants et de légumes par ASAT PEP 71 au marché de Saint Rémy

Tous les samedis matins du 8 mai au 26 juin, l’ESAT PEP 71 propose à la vente les légumes, les plants de fleurs et de potager de sa production.

Jérôme Vincent, adjoint à la mairie, a proposé à l’ESAT PEP 71 d’installer un banc de plants et de légumes sur la place du marché de Saint Rémy. La mairie leur a mis à disposition le petit chalet de la place. Les clients pourront les trouver les samedis matins jusqu’au 26 juin et découvrir toute une variété de produits horticoles et maraichers.

Mélanie Pousserol, chef de service sur le site de Châtenoy-le-Royal, donne quelques explications sur ce que peuvent trouver les acheteurs et sur l’organisation du marché : « Sur ce marché, nous avons 4 gammes de produits :

les plants de légumes avec 8 variétés de tomates, des poivrons, des aubergines, des courgettes…

les plans de fleurs et les suspensions

les légumes frais de notre production en culture raisonnée

la 4ème gamme, ce sont les planches personnalisées, produits d’ESAT PEP Transition La Ressourcerie de Châtenoy-le-Royal.

En ce qui concerne l’organisation, Hélène Decroocq monitrice d’atelier sera présente avec Mickaël et Raphaël ouvriers à l’atelier d’horticulture et de maraichage pour servir et renseigner les clients sur les produits. »

La production se fait sur un site d’environ 650 m2 de maraichage et 2500 m2 d’horticulture où travaillent 38 personnes dont 32 en horticulture et maraichage avec 3 moniteurs d’atelier. Les 6 autres personnes travaillent à l’extérieur en entreprise ordinaire.Tous ces plants et de nombreuses autres sortes sont en vente sous les serres de Châtenoy-le-Royal.

Pour rappel, vous pouvez découvrir les nouvelles serres en consultant l’article Info-Chalon de Jean-Claude Reynaud du 29 mars 2021 ̏Horticulture et maraîchage, de nouvelles serres à l’Atelier des PEP de Châtenoy-le-Royal˝.

C.Cléaux