AVIS DE DECES - Monsieur Marc CORNELOUP

GIVRY, DRACY LE FORT, CHAMPFORGEUIL, SANTENAY



M. et Mme Philipe Corneloup,

son fils et sa belle-fille ;

Mme Aline Corneloup,

sa fille ;

Mme Madeleine Merle,

Mme Marie-Thérèse Trouillet,

Mme Anne-Marie Corneloup,

ses sœurs ;

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marc CORNELOUP

survenu à l'âge de 85 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 19 mai 2021, à 10h00, en l'église de Givry. Marc Corneloup sera visible à la chambre funéraire Mansuy à Buxy, jusqu‘à dimanche 16 mai 2021.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse

Yvonne

décédée en 2002.