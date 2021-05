SEVREY



Ses frères et belles-sœurs,

ses neveux et petits-neveux,

cousins et amis,

les familles Buatois et Fromain,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard GAUTHERON



survenu à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques ont été célébrées vendredi 21 mai, en l'église de Sevrey.