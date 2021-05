Vif intérêt pour les sections professionnelles du lycée Saint-Charles

Samedi matin, c'était la journée Portes ouvertes pour les sections professionnelles et le centre de formation du lycée Saint-Charles, en présentiel et avec un protocole sanitaire adapté. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'approche de cette fin d'année scolaire 2020-2021, et alors que son équipe enseignante prépare d'ores et déjà la rentrée 2021-2022 «avec énergie et confiance», le lycée Saint-Charles organisait la journée Portes ouvertes de ses filières professionnelles et de son centre de formation ce samedi 29 mai, de 9 heures à 13 heures.



Et, avec environ 1000 élèves sur les 2640 que compte le groupe Saint-Charles, comme nous l'indique le directeur du lycée, Bruno Aubriet, ces filières sont d'une portion congrue.



Au programme de cette matinée: visite du lycée, rencontre avec les enseignants des différentes sections et les élèves ambassadeurs des sections Gestion Administration, Métiers du Commerce et de la Vente, Accompagnement Soins et Services à la Personne.



Cette journée Portes ouvertes était aussi l'occasion de découvrir le centre de formation professionnelle du lycée qui prépare entre autres au diplôme d'État d'aide-soignant, le CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance ou le CAP Ésthétique Cosmétique Parfumerie.



«L'IFAS* Saint-Charles accueille 34 étudiants, 22 en cursus complet et 12 cursus partiel. Trois formatrices se répartissent les enseignements, qui sont toutes infirmières de formation. Par ailleurs, l'IFAS propose aussi la formation modulaire des ASH** de 70 heures, qui a été initiée dans le cadre de la crise sanitaire, du fait du manque d'effectifs, ainsi qu'une formation VAE*** de 78 heures, en partenariat avec le groupe DomusVi, pour l'instant. On accueille 24 stagiaires pour la formation VAE*** et 14 en ASH. Nous avons une salle de pratique, il s'agit d'une chambre reconstituée pour pouvoir faire la pratique au niveau des soins et mettre les élèves en situation», nous explique Jacqueline Tissier, responsable de la formation aide-soignants.



Cette dernière était accompagnée de deux autres formatrices, à savoir Véronique Avon et Karine Bernard.



Avec un intérêt croissant pour les filières et les formations proposées, Jean-Christophe Dubuis, directeur adjoint en charge du lycée professionnel, et l'équipe enseignante ont de quoi être satisfaits de cette journée Portes ouvertes.

* Institut de formation des aide-soignants.

** Agent de services hospitaliers.

*** Validation des acquis de l'expérience.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati