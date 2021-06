5ème collecte alimentaire givrotine, au profit de la Fédération d’associations chalonnaises d’entraide (FACE)

Cette collecte s'inscrit dans le cadre de la grande collecte annuelle, organisée par la FACE, en collaboration avec le Grand Chalon

Cette année, le contexte sanitaire a amené les organisateurs à décaler l'opération de quelques mois et à restreindre sa durée. C'est ainsi qu'à Givry, la durée de la collecte a été limitée à cette seule journée de samedi, au lieu des 3 jours habituels.

Comme chaque année, les dons sont récupérés et triés par les bénévoles du CCAS givrotin.

L'objectif est simple: collecter un maximum de dons et plus particulièrement des conserves de fruits et de légumes, des boîtes de thon et de sardines, de l’huile, de la farine, du lait, des pâtes et du riz.

Ces denrées seront toutes reversées à l'épicerie sociale du Grand Chalon et au centre alimentaire d’urgence de la FACE, qui les distribueront ensuite à des bénéficiaires, qui auront été sélectionnées par le CCAS de la commune.

Ainsi, en 2019, ce sont plus de 700 kilos de nourriture qui ont été donnés aux familles givrotines dans le besoin.

A mi-journée, Sabrina Vailleau-Lanni, vice-Présidente du CCAS givrotin et sont équipe avaient le sourire.

La générosité manifestée par les clients du magasin Colruyt, devrait en effet placer une nouvelle fois le centre de collecte givrotin sur le podium des 10 centres participant à l'opération.