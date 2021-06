CHÂTENOY-LE-ROYAL



Ludovic et Isabelle,

Vanessa et David,

Yohann et Ludivine,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Christiane BENO

née BORREAU

à l'âge de 74 ans.

Ses obsèques se dérouleront jeudi 17 juin 2021, à onze heures quinze, à la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni plaques.