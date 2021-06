La Saône et Loire placée en alerte orange aux orages

Le département de Saône-et-Loire est placé en vigilance orange orages à compter du 19 juin dès 12h 00. Dans une atmosphère chaude et lourde, des orages isolés se développent à partir du début ou milieu d'après-midi sans présenter de virulence particulière. Les orages sont à prévoir dès la fin d’après-midi. Ils prennent de l'ampleur avec un risque de phénomènes violents.

Ils peuvent en effet s'accompagner de grêle, d'une activité électrique intense, de fortes précipitations pouvant aller jusqu'à 30 ou 40 mm en peu de temps, et de rafales de vent comprises entre 80 et 100 km/h, ponctuellement un peu plus.

Les orages s'évacuent vers la Belgique et le Luxembourg en cours de nuit.