REGIONALES - Rémy Rebeyrotte tacle Marie-Guite Dufay et justifie le maintien de LREM au second tour de dimanche prochain en Bourgogne-Franche Comté

Communiqué :



Puisqu'aucun consensus n'était possible pour un nouveau report des élections régionales et départementales, le premier tour a eu lieu hier dans des conditions rendues complexes par la crise sanitaire, à la demande des oppositions.

Nous connaissions les difficultés potentielles d'un scrutin dans cette période : difficultés pour vous rencontrer et vous mobiliser, pour acheminer des documents, pour tenir les bureaux de vote, etc. Je veux surtout remercier tous ceux qui, par leur engagement, ont tout de même réussi à relever le défi, et nous encourager tous à plus de mobilisation pour le second tour. Nous avons la chance de vivre en démocratie. Ne pas exercer son devoir et son droit, c'est laisser les autres choisir à votre place et abîmer notre démocratie.



Je veux remercier les électeurs qui ont fait confiance à Denis Thuriot, candidat de la Majorité présidentielle, dès ce premier tour. Pour une première participation, il réalise de bons scores chez lui, dans la Nièvre, où il a su redonner une dynamique dans un département où c'était vital, mais aussi en Cote d'Or et en Saône-et-Loire où les résultats obtenus, par exemple à Autun ou Mâcon, sont prometteurs.

Denis Thuriot a proposé un arc républicain pour le second tour à la présidente sortante, Marie-Guite Dufay, qui l'a refusé avec un certain dédain. Elle préfère la tambouille électorale avec les verts et les rouges, et l'extrême-gauche. C'est son choix.

Au second tour, nous continuerons à porter nos valeurs d'une Région plus proche, moins bureaucratique, qui s'implante et soutient les territoires, beaucoup plus dynamique pour aider à la sortie de crise, à la relance en s'appuyant sur le soutien de l'Etat et de l'Union Européenne, et à la transition écologique, mais sans sectarisme ou ZAD.

Chacun ses valeurs, chacun sa vision de l'intérêt général de nos concitoyens et de nos territoires. Nous voulons une Région qui ait de l'avant, qui compte dans le concert des Regions, qui sorte d'une relative indifférence.

Rémy Rebeyrotte

Député de Saône et Loire

Tête de liste 71 Majorité présidentielle