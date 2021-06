Steve Paczek à la tête de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire

La Fédération Musicale de Saône-et-Loire-CMF Saône-et-Loire a un nouveau « chef » en la personne de Steve Paczek.

Steve Paczek est depuis quelques semaines le nouveau président de la Fédération Musicale de Saône-et-Loire-CMF Saône-et-Loire. Il succède à Gilles Lutmann, qui après trois années passées comme président, n’a pas souhaité continuer à la tête de la fédération.

Agé de 28 ans, Steve Paczek est directeur de l’Orchestre d’Harmonie de Sanvignes et directeur de l’Harmonie et de l’école de musique de Digoin. Il sera assisté dans sa fonction par Pierre Bourgeoisat (Cluny), vice-président, Maurice Albran (Saint-Marcel), secrétaire, Josiane Blavier (Chalon), trésorière, Jean Marionnet (Montceau) secrétaire adjoint, et Daniel Coulon (Saint-Marcel) trésorier adjoint.

Steve Paczek a été élu lors de l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenue en mars dernier en visioconférence et à laquelle assistaient Christophe Morizot, président de la Confédération Musicale de France, Georges Perreau, président de la CMF Bourgogne Franche-Comté, et Noëlle Robert, présidente de la CMF Côte-d’Or.

5 300 musiciens et choristes

La Fédération Musicale de Saône-et-Loire regroupe une centaine de sociétés musicales : harmonies, batteries-fanfares, fanfares, orchestres symphoniques, orchestres à plectres, Big Band, chorales, groupes folkloriques et écoles de musiques. Soit au total quelque 5 300 musiciens et choristes.

L’assemblée générale a été l’occasion d’évoquer plusieurs grands rendez-vous qui vont marquer la première année de présidence de Steve Paczek. Les 21 et 22 août, le spectacle historique et musical, organisé au château de Bresse-sur-Grosne par l’Association des Amis du Château, Patrimoine de Bresse-sur-Grosne, et pour lequel toute la partie musique a été confiée à la fédération. Du 22 au 27 août, le stage estival de musique, prévu au Centre Omnisport de Mâcon et consistant en une remise à niveau sous forme d'atelier et d'un grand orchestre qui donnera un concert le dernier jour dans une des salles du « Pavillon" à Mâcon. Précisons que ce stage est ouvert à tous les musiciens ayant aux moins 3 ans d'instruments dans les catégories suivantes : flûtes, piccolo, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, guitare classique, cor, percussion, violon, violoncelle. Les 18 et 19 septembre, « Du patrimoine dans les voix », une animation chorale en partenariat avec l’Union des sociétés musicales et chorales de Chalon à l’occasion des Journées du Patrimoine. Enfin l’Harmonie Ecole Fédérale se réunira également au Centre Omnisport de Mâcon en octobre, février et avril prochain dans le cadre de trois sessions de trois jours, au cours desquelles sont formés les futurs chefs de pupitre.

Gabriel-Henri THEULOT