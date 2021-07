Champforgeuil, la municipalité offre un baptême de l’air aux élèves de CM2 qui vont faire leur entrée en 6ème.

Le passage du CM2 à la 6ème est un moment important dans la vie d’un élève qui est marqué généralement par un dictionnaire offert par la mairie

Pour déroger au traditionnel dictionnaire en cadeau de fin d’année scolaire pour les élèves de CM2 qui vont rejoindre les classes de 6ème au collège, la municipalité de Champforgeuil a décidé d’offrir aux 27 élèves un baptême de l’air. Une autre forme de récompense que les enfants ont particulièrement appréciée même si pour certains ce fût une épreuve un peu stressante.

La mairie avait donné rendez-vous aux enfants et aux parents le samedi 26 juin à l’aéroport du Grand Chalon où les attendaient Annie Sassignol maire de Champforgeuil et Virginie Blanchard enseignante à l’école Gustave Courbet. C’est à bord d’un Robin DR400, 4 places, piloté par Michel Carré de l’aéroclub Chalon/Champforgeuil, que les enfants ont pris le chemin des airs pour survoler la côte chalonnaise et tout naturellement leur commune.

Toutes les consignes d’embarquement et de débarquement étaient coordonnées par Mr Sassignol et Mme Durand du club afin de garantir un bon déroulement de ce baptême de l’air. Un cadeau dont les enfants et parents présents garderont un très bon souvenir et pour cela il suffisait de poser la question aux enfants à leur descente de l’appareil.

C.Cléaux