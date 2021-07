CHALON-SUR-SAÔNE



Son époux Raymond Rouch, ses enfants Sylvie et Patrick Rouch et leurs conjoints, ses petits-enfants, parents et amis, vous font part du décès de

Madame Monique ROUCH



Selon les volontés de Monique ses obsèques ont eu lieu le jeudi 8 juillet 2021, dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.