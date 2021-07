Réception dans le gymnase de la Caserne Carnot à l'occasion de la passation de commandement

Ce vendredi 16 juillet, a eu lieu la cérémonie qui officialise la passation de commandement de la Base pétrolière interarmées Caserne Carnot entre les ingénieurs en chef de 1ère classe Sylvain Hilairet et Olivier Naegellen Roy.



Après la cérémonie, une réception était organisée dans le gymnase de la caserne.



Avant les discours de l'ingénieur en chef de 1ère classe Sylvain Hilairet et l'ingénieur général de 1ère classe Jean-Charles Ferre, directeur du service de l'énergie opérationnelle, le domaine Duvernay (Mercurey) a remis un chèque à Thomas Brugger, directeur départemental de l'Office National des Anciens Combattants et victimes de guerre, qui comptait parmi les nombreux invités parmi lesquels figuraient Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire, et Pascal Boulling, conseiller communautaire délégué à l'administration générale, aux Gens du Voyage, à l'aérodrome de Champforgeuil et au CISPD représentant Sébastien Martin, président du Grand Chalon.



À l'occasion de cette réception, le lieutenant-colonel Éric Jaillard a remis des bouquets de fleurs aux femmes des deux ingénieurs en chef de 1ère classe, au nom des troupes de la place de Chalon-sur-Saône.



De son côté, l'ingénieur général de 1ère classe Jean-Charles Ferre a été pris en photos avec 6 des 7 récipiendaires décorés à l'issue de la cérémonie qu'il présidait.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati