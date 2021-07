AVIS DE DECES - Monsieur Maurice DUPARAY

SAINT-AMBREUIL



Ses enfants et leurs conjoints ;

Isabelle et Sylvain, Sylvie et Emmanuel, Olivier, Gilles et Anne, Louis,

ses petits-enfants ;

Elise, Aurélien, Jennifer , Chloé, Emilie, Laura ,Mattis,

son frère et sa belle-sœur ;

Jean et Marcelle,

ses neveux et nièces ;

parents et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice DUPARAY

Menuisier à la retraite

survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 21 juillet 2021, à 15 heures, en l'église de Saint Ambreuil.

Maurice repose au centre funéraire Rolet de Chalon-sur-Saone.

Cet avis tient lieu de faire part et de remerciement.