La nouvelle exposition permanente du MuséoParc Alésia trouve son public !

Même s'il est encore un peu tôt pour en juger, force est de constater que la nouvelle exposition permanente du MuséoParc Alésia attire le public, depuis son ouverture le 3 juillet.

Le week-end dernier, les 10 et 11 juillet, le site a enregistré une fréquentation record depuis 2012 en accueillant 1 300 visiteurs sur 2 jours seulement ! Les sourires masqués et les yeux ébahis ne trompent pas, les réactions sont unanimes, la nouvelle scénographie, plus ludique et interactive, trouve son public.