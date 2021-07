GOLF Record de participation battu à l’édition 2021 de la coupe Monsieur Store

En regardant les jours précédents depuis son bureau du club house tomber une pluie diluvienne, Eric Morin, le manager du Golf de la Roseraie, n’imaginait certainement pas que samedi, à l’occasion de la 6e coupe Monsieur Store, le record de participation de l’année serait battu. Et Rémi Molard, l’organisateur du jour, encore moins, lui qui durant la semaine avait songé à reporter la compétition.

Mais la bonne surprise était au rendez-vous avec près de soixante-dix joueurs en lice sur le parcours de Saint-Nicolas. « On rattrape le plaisir de jouer dans d’autres conditions » s’est réjoui Eric Morin. Néanmoins une question se pose. Pour combien de temps ? Car le Covid-19 rôde encore...



Simon Zacchini et Joffrey Maglione dominateurs



Toujours est-il qu’il n’y a pas eu de surprise, côté résultats. Simon Zacchini et Joffrey Maglione étaient vraiment les plus forts ce samedi. En alignant huit birdies et aucun bogey et surtout en effectuant un retour que n’auraient pas désavoué les champions du British Open. Pas la peine de préciser qu’ils ont remporté tant le classement brut que le classement net de l’épreuve, jouée en scramble à 2. Avec trois birdies pour deux bogeys, Gérard Cour et Richard Fourneret, deux anciens vainqueurs, ont tenté de contrecarrer la domination des lauréats 2021. A l’image des troisièmes Thibault Bouyssou et Christophe Choureau et de la première formation féminine composée de Claire Bouvet et d’Hélène Bouyssou.

Pour le second week-end consécutif, Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, assistait à la remise des prix, placée sous le signe de la convivialité.



Le partenariat, c’est important...



Occasion pour l’élue communautaire de souligner toute l’importance du partenariat pour une association, qu’elle soit sportive ou non. Quelques instants auparavant Eric Morin n’avait pas manqué d’annoncer que le partenariat entre Monsieur Store et l’AS Golf, qui se terminait cette année, avait été renouvelé. « Il s’agit d’un vrai partenariat, puisque certains membres sont clients chez nous » a fait remarquer Rémi Molard, responsable de l’antenne chalonnaise de Monsieur Store.

Enfin on ne saurait passer sous silence la joyeuse ambiance qui a régné à la pause du 9 avec une plancha préparée par le restaurant de la Roseraie et servie par une équipe ultra-dynamique composée, outre Rémi Molard, de Jean-Marc et d’Eric, ses collaborateurs commerciaux, qu’on ne présente plus... Des moments comme ça, on en redemande...



Les résultats

Brut : 1. Simon Zacchini (Chalon) - Joffrey Maglione (Chalon) 44, 2. Gérard Cour (Chalon) - Richard Fourneret (Chalon) 37.

Net : 1. Simon Zacchini (Chalon) - Joffrey Maglione (Chalon) 45, 2. Nicolas Duhamel (Chalon) - Gilles Blondeau (Chalon) 43, 3. Bruno Neyrat (Avoise) - Silvère Platret (Chalon) 43, 4. Nicolas Grebot (Chalon) - Théo Joby (Chalon) 42, 5. Thibault Bouyssou (Chalon) - Christophe Choureau (Chalon) 42, 6. Gérard Cour (Chalon) - Richard Fourneret (Chalon) 41, 7. Marie-France Lagorgette (Chalon) - Alain Wavrant (Chalon) 40, 8. Claire Bouvet (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 40.

Gabriel-Henri THEULOT