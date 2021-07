Vous êtes vacciné et cas contact ? Plus besoin de vous isoler si votre test Covid est négatif

Une personne vaccinée et cas contact "ne sera plus tenue de s'isoler si elle est testée négative, mais elle devra réaliser un test immédiat, puis un deuxième sept jours après".

Petit changement de stratégie... mais toujours important à préciser ! Alors que les nouvelles mesures du projet de loi sanitaire prévoyaient une assignation à domicile pour tous les cas contacts, qu'ils soient vaccinés ou non, cette période de "quarantaine" de 10 à 17 jours ne concernera finalement pas les personnes vaccinées vivant sous le même toit qu'une personne infectée.



Il est toutefois conseillé de "limiter ses interactions, de porter un masque dans l'espace public et de prévenir ses contacts" en cas de présence d'un test positif sous le même toit, et ce même si l'on est soi-même négatif et vacciné.